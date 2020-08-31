راكيتيتش بصدد مغادرة برشلونة

وأشارت ذات المصادر بأن الدولي الكرواتي (32 عاماً) سيوقع على عقد يمتد لـ3 مواسم مع بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لهذا الموسم.

وأضافت المصادر المقربة من راكيتيتش بأن اللاعب سيجتاز الفحوصات الطبية الروتينية قبل التوقيع الرسمي.

كما أكدت الصحافة الإسبانية وجود أرتورو كاناليس، وكيل أعمال اللاعب الكرواتي، في مدينة إشبيلية من أجل انهاء تفاصيل عودة اللاعب إلى الفريق الأندلسي.

وبعد موسمين ونصف في فريق إشبيلية، توج خلالها بلقب الدوري الأوروبي في عام 2014، حط الكرواتي الرحال في فريق برشلونة (يونيو 2014) بعقد يمتد لـ5 مواسم وفي صفقة بلغت تقريباً 18 مليون يورو.

وتمكن راكيتيتش خلال مسيرته في الفريق الكاتالوني من التتويج بالدوري الإسباني في 4 مناسبات وكأس الملك (4 مرات) والسوبر الإسباني في مناسبتين كما أنه ذاق حلاوة احراز لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2015 والسوبر الأوروبي في ذات السنة التي اختتمها بالتتويج بكأس العالم للأندية.



