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دوري أبطال أوروبا
ميركاتو

رافينيا ينتقل إلى فلامنغو البرازيلي لعامين

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أعلن نادي فلامنغو البرازيلي عن التوقيع مع الظهير الأيمن رافينيا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني السابق لعامين.

Reuters

وأعلن النادي أن تقديم اللاعب رسمياً سيكون في 24 يونيو وذلك بعد وداع رسمي من قبل ناديه السابق بطل ألمانيا رفقة ريبيري وروبين.

رافينيا (33 عاماً) هو الانتداب الخامس لفلامنغو في الموسم الحالي، وهو قادم من النادي البافاري بعد 8 مواسم محملة بالألقاب والأمجاد.

وانضم رافينيا إلى بايرن عام 2011 قادماً من جنوى الإيطالي الذي دافع عن ألوانه بين 2010 و2011، بعدما كان قد أمضى خمسة أعوام "البوندسليغا" مع شالكه (2005- 2010).  

ولعب البرازيلي دوراً بارزاً في تألق بايرن على الساحتين المحلية والدولية، وخاض معه 266 مباراة في مختلف المسابقات وفاز بـ 18 لقباً.

وكتب رافينيا على حسابه في تويتر جملة واحدة "نحن قادمون".

 

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