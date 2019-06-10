رافينيا ينتقل إلى فلامنغو البرازيلي لعامين

وأعلن النادي أن تقديم اللاعب رسمياً سيكون في 24 يونيو وذلك بعد وداع رسمي من قبل ناديه السابق بطل ألمانيا رفقة ريبيري وروبين.

رافينيا (33 عاماً) هو الانتداب الخامس لفلامنغو في الموسم الحالي، وهو قادم من النادي البافاري بعد 8 مواسم محملة بالألقاب والأمجاد.

وانضم رافينيا إلى بايرن عام 2011 قادماً من جنوى الإيطالي الذي دافع عن ألوانه بين 2010 و2011، بعدما كان قد أمضى خمسة أعوام "البوندسليغا" مع شالكه (2005- 2010).

ولعب البرازيلي دوراً بارزاً في تألق بايرن على الساحتين المحلية والدولية، وخاض معه 266 مباراة في مختلف المسابقات وفاز بـ 18 لقباً.

وكتب رافينيا على حسابه في تويتر جملة واحدة "نحن قادمون".