دي ليخت يصل تورينو تمهيداً للانضمام إلى يوفنتوس

ولم توضح التقارير ما إذا كان نادي السيدة العجوز قد توصل إلى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة مع نادي العاصمة الهولندية، لكنها أكدت أن قائد أياكس البالغ 19 عاماً وافق على الشروط الشخصية مع النادي الإيطالي.

وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس سيدفع 75 مليون يورو (85 مليون دولار) لأياكس للحصول على خدمات المدافع الدولي الهولندي.

وارتبط اسم دي ليخت بالعديد من الأندية الأوروبية، لاسيما برشلونة الإسباني، بعدما أدى دوراً أساسياً الموسم المنصرم في فوز أياكس بلقب الدوري المحلي، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام تونتهام هوتسبر الإنكليزي 2-3 إياباً على أرضه بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، بعدما كان فاز بهدف نظيف ذهاباً.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفاً، بينها ثلاثة أهداف على الصعيد الأوروبي في مغامرة الفريق إلى المربع الذهبي الموسم الماضي، علماً بأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بالحاق الهزيمة به إياباً 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

وكان يوفنتوس قدم رسمياً يوم أمس لاعب وسطه الدولي الويلزي آرون رامسي المنتقل إلى صفوفه كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق أرسنال الانكليزي، علماً بأن اللاعب كان قد وافق في شباط/فبراير الماضي، على الانتقال إلى تورينو بدءاً من الموسم الجديد.