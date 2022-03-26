ديمبيلي لم يبلغ برشلونة "رغبته في البقاء" (لابورتا)



قال لابورتا في مقابلة مع يومية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "حتى اللحظة لم يتم إبلاغنا رغبته في البقاء".

تابع "لا أعرف ما إذا اتصل بنا ممثله، لكن أعتقد أنّه لم يقم بذلك، وإلا لكنت علمت".



وذكّر لابورتا أنّ عرض التمديد الأخير المقترح لديمبيلي (24 عاماً) وممثليه "انتهت مدته في 20 كانون الأول/ديسمبر 2021"، ما يعني أنّه إذا قرر اللاعب البقاء يتعيّن عليه قبول قيود الرواتب الجديدة المفروضة من قبل النادي على العقود الجديدة".



وبعد رفضه عرض التمديد المقدّم من برشلونة، طالبه مدربه تشافي بالتمديد أو ترك النادي، ثم استُبعد عن الفريق لمدة شهر، قبل العودة وتقديم مستويات جيدة خلال الأسابيع الماضية.

أضاف لابورتا محيياً العمل الجيد لتشافي لاعب وسط برشلونة السابق تجاه المهاجم المميز المتوّج مع بلاده بلقب مونديال 2018 "ربما نرى حالياً أفضل نسخة من ديمبيلي منذ وصوله إلى برشلونة".



أردف "في نهاية الموسم، أعتقد أنّه بطريقة أو بأخرى سنجري محادثات ضمن نطاق تقليص الرواتب الذي حددناه".