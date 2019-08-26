دوست يعود إلى ألمانيا للدفاع عن ألوان فرانكفورت

ونقل موقع النادي عن المهاجم الهولندي البالغ 30 عاماً قوله "أنا سعيد لوجودي هنا وأتطلع للوقت الذي سأمضيه مع آينتراخت فرانكفورت".

وأضاف "أنا مهاجم يحب تسجيل الأهداف".

وسبق لدوست أن لعب في الدوري الألماني بين 2012 و2016 حين دافع عن ألوان فولفسبورغ وتوّج معه بلقبي الكأس والكأس السوبر عام 2015.

ويعتبر دوست إضافة ضرورية للفريق الألماني الذي خسر هذا الصيف جهود هالير لوست هام ولاعب الوسط الصربي لوكا يوفيتش لصالح ريال مدريد، إلى جانب توجهه على الأرجح للتخلي عن المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش الذي أعرب علناً عن رغبته بالرحيل.

وكشف سبورتينغ أن إينتراخت فرانكفورت دفع سبعة ملايين يورو للحصول على خدمات دوست الذي وقع عقداً لثلاثة أعوام مع النادي الألماني.

وسجل دوست 36 هدفاً في 85 مباراة خاضها خلال فترة تواجده في الدوري الألماني مع فولفسبورغ قبل الانتقال عام 2016 إلى سبورتينغ الذي سجل له 76 هدفاً في 84 مباراة خاضها معه في الدوري البرتغالي.