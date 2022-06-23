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ميركاتو

دورتموند يقترب من ضمّ هالر إلى صفوفه

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وصل المهاجم الدولي الإيفواري سيباستيان هالر إلى ألمانيا الخميس لإتمام صفقة انتقاله من أياكس أمستردام الهولندي إلى بوروسيا دورتموند، وذلك ضمن مسعى الأخير لتعويض رحيل هدافه النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

Reuters


وكان مسؤولو دورتموند في استقبال الهداف الإيفواري في المطار قبل أن ينتقل بصحبتهم لإجراء الفحص الطبي الروتيني تمهيداً لتوقيع عقد انتقاله.

وقدّم هالر أداءً خارقاً خلال الموسم المنصرم من دوري أبطال أوروبا بتسجيله 11 هدفاً، بينها رباعية في الفوز 5-1 على سبورتينغ البرتغالي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويدافع هالر عن ألوان أياكس منذ كانون الثاني/يناير 2021 بعد انضمامه إليه من وست هام الإنكليزي، وقد سجل له 47 هدفاً في 66 مباراة خاضها معه ضمن جميع المسابقات، بينها 32 في 50 مباراة في الدوري الهولندي.
          

أياكس ميركاتو بوروسيا دورتموند سيباستيان هالر
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