دورتموند يقترب من ضمّ هالر إلى صفوفه



وكان مسؤولو دورتموند في استقبال الهداف الإيفواري في المطار قبل أن ينتقل بصحبتهم لإجراء الفحص الطبي الروتيني تمهيداً لتوقيع عقد انتقاله.

وقدّم هالر أداءً خارقاً خلال الموسم المنصرم من دوري أبطال أوروبا بتسجيله 11 هدفاً، بينها رباعية في الفوز 5-1 على سبورتينغ البرتغالي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويدافع هالر عن ألوان أياكس منذ كانون الثاني/يناير 2021 بعد انضمامه إليه من وست هام الإنكليزي، وقد سجل له 47 هدفاً في 66 مباراة خاضها معه ضمن جميع المسابقات، بينها 32 في 50 مباراة في الدوري الهولندي.

