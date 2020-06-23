دورتموند يقترب من التعاقد مع مونييه (تقارير)



وأشارت صحيفتا "بيلد" و"رور ناخريشتن" الألمانيتان وقناة "سكاي"، إلى أن دورتموند في صدد الإعلان عن التعاقد مع مونييه (28 عاماً) بموجب عقد يبقيه في ملعب "سيغنال ايدونا بارك" لأربعة أعوام.

وأضافت أنّ دورتموند سيحصل على خدمات الدولي البلجيكي الذي سيصبح لاعباً حراً إثر انتهاء عقده مع نادي العاصمة الفرنسية في 30 حزيران/يونيو، على رغم اهتمام أندية أخرى به، مثل توتنهام وأرسنال الانكليزيين، نابولي الإيطالي وفالنسيا الإسباني.



ولن يتواجد مونييه مع نادي العاصمة الفرنسية في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي ستستأنف في آب/أغسطس المقبل إثر توقفها في آذار/مارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتأهل الفريق الفرنسي إلى هذا الدور على حساب دورتموند.

وأشارت التقارير أيضاً إلى أن وصيف بطل أوروبا عام 2013، بات قريباً من التعاقد مع لاعب الوسط الإنكليزي الناشئ جود بلينغهام (16 عاماً) من برمنغهام الذي ينافس في الدرجة الإنكليزية الأولى "تشامبيونشيب" بصفقة ستبلغ قيمتها 22 مليون يورو (25 مليون دولار).

