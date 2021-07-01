دورتموند يعلن رحيل سانشو إلى مانشستر يونايتد

وقال النادي الألماني في بيان إنه توصل الى اتفاق مع النادي الإنلكيزي لدفع "رسوم انتقال ثابتة قدرها 85 مليون يورو" للحصول على خدمات اللاعب الواعد البالغ 21 عامًا.

ولم يذكر دورتموند مدة العقد لكن تقارير أشارت إلى أنه يمتد لخمس سنوات، في حين كان يستمر عقده مع الفريق الألماني حتى 30 حزيران/يونيو 2023.

🎙 Watzke:



"We reached a general agreement with Manchester United on the transfer of Jadon Sancho, pending full completion, as there are still some formalities to agree on and the medical check to be completed." — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 1, 2021

وكان الناديان توصلا يوم أمس إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب إلى صفوف الشياطين الحمر.

ويعدّ سانشو المشارك حالياً مع منتخب بلاده إنكلترا في منافسات بطولة أمم أوروبا 2020، من أفضل المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم.