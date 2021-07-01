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بطولة أمم أوروبا 2020
ميركاتو

دورتموند يعلن رحيل سانشو إلى مانشستر يونايتد

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند اليوم الخميس رحيل لاعبه الدولي الإنكليزي الشاب جايدون سانشو إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو.

Reuters

وقال النادي الألماني في بيان إنه توصل الى اتفاق مع النادي الإنلكيزي لدفع "رسوم انتقال ثابتة قدرها 85 مليون يورو" للحصول على خدمات اللاعب الواعد البالغ 21 عامًا.

ولم يذكر دورتموند مدة العقد لكن تقارير أشارت إلى أنه يمتد لخمس سنوات، في حين كان يستمر عقده مع الفريق الألماني حتى 30 حزيران/يونيو 2023.

 

وكان الناديان توصلا يوم أمس إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب إلى صفوف الشياطين الحمر.

ويعدّ سانشو المشارك حالياً مع منتخب بلاده إنكلترا في منافسات بطولة أمم أوروبا 2020، من أفضل المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم.

ميركاتو مانشستر يونايتد بوروسيا دورتموند الألماني جايدون سانشو
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