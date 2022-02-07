English
العربية
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
ميركاتو

دورتموند يضم زوله بداية من الصيف المقبل

من قبل

أعلن نادي بوروسيا دورتموند رسمياً عن ضم مدافع بايرن ميونيخ نيكلاس زوله في صفقة انتقال حر بدءاً من الصيف القادم.

Reuters

ويبلغ زوله من العمر 26 عاماً وخاض هذا الموسم مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني 19 مباراة.

وبشكل عام خاض زوله مع العملاق البافاري 159 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف ومنح 4 تمريرات حاسمة.

وسينضم زوله إلى زميله السابق ماتس هوملس من اجل إعادة التوازن إلى خط دفاع نادي منطقة الرور الصناعية والذي بدا مهتزًا هذا الموسم.

وكانت جميع المفاوضات لتجديد عقد زوله مع بايرن ميونيخ وصلت إلى حائط مسدود، وبالتالي سينتقل إلى صفوف فريقه الجديد من دون أي مقابل مادي للفريق البافاري.

وكان زوله انضم إلى العملاق البافاري قادماً من هوفنهايم عام 2017.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في الدوري الألماني متخلفًا بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ لكنه يعاني من خلل دفاعي كبير حيث منيت شباكه بـ36 هدفًا في 21 مباراة في البوندسليغا هذا الموسم، آخرها على أرضه امام باير ليفركوزن بسقوطه أمامه 2-5.
 

بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ الدوري الألماني نيكلاس زوله
السابق ليون يريد استعادة خدمات مهاجمه
اقرأ
ليون يريد استعادة خدمات مهاجمه السابق لاكازيت
التالي

آخر الأحداث

>