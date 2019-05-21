دورتموند يضم المدافع الدولي شولتس من هوفنهايم

وأشارت الصحف الألمانية إلى أن قيمة صفقة الظهير الأيسر البالغ من العمر 26 عاماً، بلغت 27 مليون يورو.

وخاض شولتس حتى الآن ست مباريات دولية مع المانشافت، واستدعاه مدرب الأخير يواكيم لوف بشكل متكرّر في الآونة الأخيرة.

وقال عنه المدير الرياضي في دورتموند ميكايل تسورك "سنستفيد شأننا في ذلك شأن المنتخب الألماني، من بنيته الجسدية، إيقاعه وحيويته".

أما رئيس النادي هانس يواكيم فاتسكه فقال "بوجود أشرف حكيمي (الدولي المغربي، 20 عاماً) ونيكو شولتس، لا أحد يملك ظهيرين أسرع منهما".

وكان دورتموند قريباً من لقب الدوري الألماني لاسيما بعد تقدمه بفارق تسع نقاط على بايرن ميونيخ منتصف الموسم، قبل أن يعود الفريق البافاري ويحرز لقبه السابع توالياً، منهياً البطولة بفارق نقطتين فقط أمام دورتموند.

وتعاقد الأخير للموسم المقبل مع البلجيكي ثورغان هازارد شقيق إدين، قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ. لكنه تخلى في المقابل عن خدمات جناحه الأميركي كريستيان بوليسيش المنتقل إلى تشيلسي الإنكليزي.