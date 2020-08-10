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دوري أبطال أوروبا
ميركاتو

دورتموند يؤكد بقاء سانشو في صفوفه للموسم المقبل

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أكد بوروسيا دورتموند الألماني على لسان مديره الرياضي ميكايل تسورك أن النجم الإنكليزي الشاب جايدون سانشو باق في صفوفه للموسم المقبل، مقفلاً بذلك الطريق أمام مانشستر يونايتد الذي كان يمني النفس بضم مواطنه البالغ 20 عاماً.

Reuters

وقال تسورك الإثنين في مستهل المعسكر التحضيري للفريق في باد راغاز السويسرية "نحن نعتمد على جايدون. جايدون سيلعب مع بوروسيا دورتموند الموسم المقبل. القرار نهائي"، كاشفاً في الوقت ذاته أن النادي حَسّنَ الظروف المالية للعقد الذي مُدِدَ العام الماضي حتى حزيران/يونيو 2023.

ويعتبر سانشو من أفضل المواهب الواعدة في القارة الأوروبية، وقد لعب دوراً هاماً جداً في قيادة دورتموند هذا الموسم إلى وصافة الدوري الألماني بتسجيله 17 هدفاً مع 17 تمريرة حاسمة في 32 مباراة، ما جعله هدفاً لمانشستر يونايتد وسط تقارير تتحدث عن انتقاله إلى "الشياطين الحمر" أصبح قريباً.

لكن في مقابلة أجراها الأسبوع الماضي، أفاد المدير التنفيذي لدورتموند هانز-يواكين فاتسكه أن انتقال سانشو سيصبح غير ممكن ما أن يبدأ المعسكر الاستعدادي الذي يستمر لمدة أسبوع.

ورفض تسورك تأكيد ما يُشاع عن دخول دورتموند في مفاوضات مع يونايتد بشأن سانشو الذي حُدِدَ سعره بـ120 مليون يورو من قبل النادي الألماني.

بوروسيا دورتموند مانشستر يونايتد الدوري الألماني جايدون سانشو
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