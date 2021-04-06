دورتموند لا يريد بيع هالاند تحت الضغط

وأكّد الرئيس قبل ساعات من ذهاب ربع نهائي المسابقة الأعرق أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي في مقابلة مع منصة "دازون" الرياضية": بغض النظر عما يحصل هذا الموسم والموسم المقبل، لا نحتاج لطلب قرض، أو بيع لاعبين بشكل طارئ أو طرد الناس"، في إشارة إلى الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب فيروس كورونا.

وقال يواكيم-فاتسكه رداً على تصريح مدافع فريقه ماتس هوملس عقب الخسارة أمام أينتراخت فرانكفورت الرابع السبت وابتعاده بفارق 7 نقاط عن آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل قبل 7 مباريات من النهاية "لسنا تحت الضغط، وهي نقطة جيدة للانطلاق في وضعنا الحالي".

وكان هوملس أدلى بتصريح ناري اعتبر فيه أن "عدم التأهل الى دوري الأبطال سيكون كارثة رياضية ومالية، ولا نبتعد (عن ذلك)"، ليعود ويؤكد "هذا له نتائج مالية، حيث سيمنعنا من شراء لاعب نحتاجه أو بيع آخر نريد الاحتفاظ به".

وأعلن نادي دورتموند عن خسائر مالية بلغت 26,3 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى للموسم الحالي، علما بأن رقم أعماله في الفترة ذاتها انخفض من 236,6 مليون يورو إلى 177,4 مليوناً.

ويدرك يواكيم-فاتسكه جيدا أن المناورات التي تقوم بها أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر سيتي هي من أجل جذب المهاجم إبن الـ 20 عاما، لذا قال في محاولة منه لتهدئة الأمور "نريد أن نتحدث بهدوء مع إرلينغ، مع والده (آلف-إينغه) ووكيل أعماله (مينو رايولا). نريد أن يبقى معنا باقتناع".

ويمتد عقد المهاجم النرويجي مع دورتموند حتى عام 2024، ولا يمكن تفعيل بند رحيله سوى في عام 2022، ولكن من الصعب تخيل أن لاعبا مثله يخيف أوروبا بأهدافه منذ عامين سيقبل البقاء لمدة عام بكامله ضمن صفوف فريق لن يخوض مسابقة دوري الأبطال.