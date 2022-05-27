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ميركاتو

درينكواتر يؤكد رحيله عن تشيلسي

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أكّد لاعب وسط تشيلسي ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم داني درينكواتر الجمعة رحيله عن صفوف النادي اللندني، حيث فشل في فرض نفسه في تشكيلته منذ انتقاله إلى صفوفه قبل خمس سنوات.

AFP

وكتب درينكواتر (32 عاماً) الذي كان معارا إلى ريدينغ في التشامبيونشيب (المستوى الثاني) هذا الموسم، على حسابه على إنستغرام: "وقتي في صفوف تشيلسي يقترب من نهايته (...) أنا، النادي والمشجعون محبطون جدا من النتيجة. الإصابات، الطريقة التي عولجت بها، الأخطاء التي ارتكبتها، مشاكل الملعب، قلة وقت اللعب ... يمكن أن تكون قائمة الأعذار لا نهاية لها لكنني لن أغيّر ولا يمكنني تغيير ما حدث. سآخذ الإيجابيات من السنوات الخمس الماضية".

انتقل درينكواتر إلى صفوف تشيلسي قادما من ليستر سيتي عام 2017، لكن لم يلعب كثيرا مع البلوز وأعير إلى بيرنلي وأستون فيلا وقاسم باشا التركي دون إقناع أيضًا.

تكوَّن درينكواتر الذي لعب ثلاث مباريات دولية، في مانشستر يونايتد حيث لم يخض أي مباراة مع المحترفين، لكنه لفت الأنظار مع ليستر سيتي حيث ساهم في موسمه الاستثنائي والتتويج بلقب الدوري عام 2016.

ميركاتو تشيلسي داني درينكواتر
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