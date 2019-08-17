دجيكو يمدد عقده مع روما لثلاث سنوات إضافية

وكان دجيكو (33 عاماً) مرشحاً للانتقال إلى صفوف إنترميلان لكنه قرّر في النهاية تمديد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2022 مع روما وقال في هذا الصدد: "لقد شعرت بمدى تمسك المسؤولين ببقائي، هنا يتوفر كلّ شيء من أجل احراز الألقاب وأنا سعيد بالتالي للبقاء لفترة أطول".

وانتقل دجيكو إلى روما في آب/أغسطس عام 2015 قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي وخاض في صفوف فريقه 179 مباراة وسجل 87 هدفاً وتوّج هدافاً للدوري الإيطالي موسم 2016-2017.

وأكد روما أيضاً تعاقده مع المدافع التركي يلدريم مرت شيتين من جنكليربيرليغي مقابل 3 ملايين يورو بعقد لخمس سنوات.

وأنهى روما الموسم المنصرم بحلوله سادساً في الدوري المحلي وسيفتتح موسم 2019-2020 الجديد بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا على ملعبه ضد جنوى نهاية الأسبوع المقبل.