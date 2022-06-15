داني ألفيس لبرشلونة: "حان وقت وداعنا"

وفي ظل الأنباء التي تناولت عدم رغبة برشلونة بالتجديد لداني، الذي ينتهي عقده بعد نصف شهر، خرج اللاعب بهذا المنشور مؤكداً نهاية الحقبة الثانية له مع برشلونة والتي لم تستمر إلا لبضعة أشهر.

وكتب داني: "مثل كل شيء في الحياة، تمرّ السنوات، وتتباعد المسارات ويتم كتابة القصص لبعض الوقت في أماكن مختلفة، وهذا ما كان عليه الحال".

وشكر داني من أسماهم "جميع الموظفين الذي يعملون خلف الأضواء متمنياً النجاح لهذا النادي "وأود أيضًا أن أشكر جميع الموظفين على الفرصة التي قدموها لي للعودة إلى هنا، وأن أكون قادرًا على ارتداء هذا القميص الرائع مرة أخرى، فأنتم لا تعرفون مدى سعادتي ... أتمنى ألا تفوتوا جنوني وسعادتي اليومية".

وأضاف: "آمل أيضًا من أولئك الذين، إذا بقوا، أن يغيروا تاريخ هذا النادي الجميل، أتمنى ذلك من كل قلبي".

وختم داني منشوره بالقول: "أتمنى أن لا ينسى العالم أبدًا؛ الأسد حتى لو كان عمره 39 عامًا إنه لا يزال مجنونًا".