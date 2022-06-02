خوان ماتا يرحل عن مانشستر يونايتد

وجاء في بيان على موقع النادي أن "ماتا سيرحل عن النادي مع نهاية عقده هذا الصيف".
وانتهت رحلة @juanmata8 مع #يونايتد 🔴— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) June 2, 2022
سنفتقدك يا خوانيتو ♥ pic.twitter.com/5X7E454btp
ويبدو أن يونايتد يدخل في مرحلة إعادة تكوين مع المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ الذي سيتولى المهام اعتبارًا من الموسم المقبل خلفًا للألماني رالف رانغنيك، إذ أعلن الأربعاء عن رحيل كل من الدولي الفرنسي بول بوغبا بعد ست سنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع الفريق وجيسي لينغارد.
وكان ماتا انضم الى الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الشتوية في 2014 قادمًا من تشيلسي حين كان النادي اللندني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
وكان لماتا دور أكبر مع الفريق في أول مواسمه ويبقى هدفه الاشهر المقصية التي سجلها في ملعب أنفيلد ضد ليفربول واختير أفضل هدف في النادي لموسم 2014-2015.