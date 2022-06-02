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ميركاتو

خوان ماتا يرحل عن مانشستر يونايتد

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الخميس رحيل صانع الألعاب الإسباني خوان ماتا عن صفوفه، بعد ثماني سنوات أمضاها في ملعب "أولد ترافورد".

Reuters

وجاء في بيان على موقع النادي أن "ماتا سيرحل عن النادي مع نهاية عقده هذا الصيف".

 

ويبدو أن يونايتد يدخل في مرحلة إعادة تكوين مع المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ الذي سيتولى المهام اعتبارًا من الموسم المقبل خلفًا للألماني رالف رانغنيك، إذ أعلن الأربعاء عن رحيل كل من الدولي الفرنسي بول بوغبا بعد ست سنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع الفريق وجيسي لينغارد.

وكان ماتا انضم الى الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الشتوية في 2014 قادمًا من تشيلسي حين كان النادي اللندني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان لماتا دور أكبر مع الفريق في أول مواسمه ويبقى هدفه الاشهر المقصية التي سجلها في ملعب أنفيلد ضد ليفربول واختير أفضل هدف في النادي لموسم 2014-2015.

ميركاتو خوان ماتا مانشستر يونايتد
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