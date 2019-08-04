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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

خوانفران ينضم إلى ألفيش وباتو في ساو باولو

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم السبت تعاقده مع  المدافع الدولي السابق الإسباني خوانفران (34 عاما) بموجب عقد لمدة عام ونصف العام، بعد أيام من تعاقده مع قائد منتخب بلاده المدافع المخضرم داني ألفيش.

Reuters

ونشر النادي البرازيلي على موقعه عبر تويتر بياناً جاء فيه "تعاقد ساو باولو مع خوانفران حتى كانون الأول/ ديسمبر 2020".

وأمضى خوانفران ثمانية أعوام ونصف العام مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد الذي حرره من عقده في أيار/ مايو الماضي، وأحرز لقب الدوري الإسباني في 2014، والكأس المحلية في 2013، والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرتين (2012 و2018)، والكأس السوبر الأوروبية مرتين أيضاً (2012 و2018) والكأس السوبر الإسبانية عام 2014. 

كما بلغ مع نادي العاصمة نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا مرتين (2014 و2016)، وخسرهما أمام الجار ريال مدريد.

ونشأ خوانفران في ريال مدريد حيث كان والده من أنصار الفريق الملكي، وانتقل إلى أتلتيكو في كانون الثاني/يناير 2011 قادماً من أوساسونا حيث كان يلعب في مركز الجناح.

وتحوّل خوانفران سريعاً وبنجاح إلى ظهير أيمن، وكان ضمن تشكيلة منتخب إسبانيا الفائز بكأس أوروبا 2012. 

وتأتي صفقة خوانفران ضمن خطة ساوبو باولو تدعيم صفوفه، بعدما اعلن الخميس توصله إلى اتفاق بشأن انتقال مواطنه داني ألفيش (36 عاماً) الذي كان أعلن رحيله عن ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي في حزيران/يونيو الماضي، إلى صفوفه حتى كانون الأول/ديسمبر 2022.

ويحتل نادي ساو باولو حالياً المركز الخامس في بطولة البرازيل بعد 12 مرحلة، ويشرف على تدريب الفريق كوكا ويضم في صفوفه مهاجم ميلان الإيطالي السابق ألكسندر باتو.


 

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