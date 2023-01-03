خاكبو رسمياً في ليفربول وقد يخوض أولى مبارياته السبت

ضم ليفربول خاكبو من أيندهوفن الهولندي الاربعاء الفائت، لكن الأوراق الرسمية للصفقة البالغة 40 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار) استغرقت وقتًا أطول حتى تكتمل.

Cody Gakpo is officially a Red after the formalities of his transfer from PSV Eindhoven were successfully concluded on Tuesday 😍 — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2023



قال النادي إن اللاعب البالغ 23 عامًا بات قادرًا الآن على خوض أول مباراة له عندما يستضيف رجال المدرب الألماني يورغن كلوب ولفرهامبتون في الدور الثالث من الكأس.

وجاء في بيان على موقع النادي "بات كودي خاكبو رسميًا لاعبًا في ليفربول بعد انتهاء إجراءات انتقاله من أيندهوفن بنجاح الثلاثاء".

تألق خاكبو في كأس العالم الاخيرة في قطر بتسجيله ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في دور المجموعات حيث وصلت هولندا إلى ربع النهائي قبل أن تخسر بركلات الترجيح أمام الأرجنتين التي مضت وحققت اللقب.

أقنع مستواه الرائع في قطر ليفربول بالحصول على خدمات المهاجم وسط اهتمام قوي من غريمه اللدود مانشستر يونايتد.

جاء وصول خاكبو في توقيت جيد بالنسبة إلى كلوب بعد تعرض ليفربول صاحب المركز السادس في الدوري لهزيمة مفاجئة 3-1 أمام برنتفورد الاثنين.

مع كفاح المهاجم الاوروغوياني داروين نونييس للارتقاء إلى مستوى التطلعات الذي أحاط بانتقاله البالغ 64 مليون جنيه إسترليني من بنفيكا البرتغالي صيف العام الماضي، من المرجح أن يحصل خاكبو على فرصة فورية للتألق مع ناديه الجديد.

