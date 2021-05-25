حارس ليل مانيان يخضع للفحص الطبي تمهيداً لانتقاله إلى ميلان

وبعد خضوعه للفحص الطبي صباح اليوم، أظهرت الصور التي بثها التلفزيون الإيطالي دخوله مقر نادي ميلان.

وقال مصدر في النادي اللومباردي بأن الإعلان الرسمي لعملية انتقال مانيان سيتم خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وذكرت تقارير صحافية بأن ميلان سيدفع مبلغاً قدره مليون يورو مقابل صفقة انتقال مانيان الذي سيكون ضمن التشكيلة الرسمية لمنتخب فرنسا المشاركة في كأس أوروبا 2020.

ويبدو أن ميلان الذي سيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غياب سبعة مواسم، سرّع من عملية التعاقد مع مانيان بعد أشهر من المفاوضات الشاقة مع حارسه الحالي جانلويجي دوناروما الذي ينتهي عقده معه في 30 حزيران/يونيو المقبل، ومع مدير أعماله مينو رايولا قبل أن تتوقف قبل أسابيع عدة.

وكان مانيان الذي انتقل إلى صفوف ليل عام 2015، تألق في صفوفه هذا الموسم وساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بطلا للدوري الفرنسي باحتفاظه بنظافة شباكه في 21 مباراة.