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حاتم بن عرفة ينتقل إلى ليل

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أعلن نادي ليل بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء عن تعاقده مع الدولي السابق حاتم بن عرفة حتى نهاية الموسم في محاولة لإعادة إحياء مسيرته.

AFP

وكان بن عرفة التونسي الأصل البالغ من العمر 34 عاما والذي احترف في أندية عدة في مسيرته، لاعبًا حرًا منذ مغادرته بوردو العام الماضي.

وسيكون ليل ناديه العاشر منذ بدء مسيرته الاحترافية قبل 15 عامًا، بعد أن بدأها مع ليون ثم مرسيليا، وانتقل بعدها الى إنكلترا حيث تألق مع نيوكاسل ولعب موسمًا مع هال سيتي، قبل أن يعود الى فرنسا ويلعب مع نيس، باريس سان جيرمان ورين، ولعب لفترة وجيزة مع بلد الوليد الاسباني.

وتعاقد بن عرفة مع بوردو في تشرين الاول/أكتوبر 2020 قبل أن يغادره مع نهاية عقده في الصيف التالي.

من جهة أخرى، أعلن ليل أنه سيعير لاعب وسطه التركي يوسف يازجي الى سسكا موسكو الروسي حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء.

وبعد أن حقق مفاجأة بإحرازه لقب الدوري الموسم الماضي على حساب باريس سان جيرمان، يتخبط ليل في الموسم الحالي ويحتل المركز العاشر على بعد 21 نقطة من فريق العاصمة المتصدر.                                                      

ميركاتو حاتم بن عرفة الدوري الفرنسي ليل
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