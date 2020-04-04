جيسوس بديلاً لكوستا! هل ينجح يوفنتوس في إقناع سيتي؟

تبنّت مصادر إعلامية انكليزية خبر صفقة تبادلية وشيكة بين ناديي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنكليزي، حيث يستهدف الأول ضم الهداف البرازيلي غابرييل جيسوس (٢٣ عاماً) وإقناع إدارة الـ"سكاي بلو" بقبول مواطنه دوغلاس كوستا (٢٩ عاماً) كجزء من الصفقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإنّ نادي "السيدة العجوز" يهدف إلى استغلال الوضعية غير المرضية لجيسوس الذي لا يحضى بمكانة أساسية "دائمة" في تشكيلة غوارديولا في ظل هيمنة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو على الموقع الأساسي في التشكيلة، على الرغم من خوض الدولي البرازيلي لـ٤٤ مباراة ونجاحه في تسجيل ٣٧ هدفاً في جميع المسابقات.

ونقل المصدر ذاته عن وكيل جيسوس، جيوفاني برانشيني، أن الأخير لا يستبعد انتقال موكله إلى يوفنتوس ويبقى ذلك مرتبطاً بأمر واحد فقط وهو خروج اللاعب من حسابات المدرب غوارديولا.

وبعيداً عن وضعية جيسوس في سيتي، فإنّ مواطنه دوغلاس كوستا، الذي لعب ١٤ مباراة من مجموع ٢٦ خاضها يوفنتوس قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، لا يعدّ خياراً ملحاً لمانشستر سيتي في الوقت الراهن غير أنّ المعرفة الكبيرة لغوارديولا بقدراته من خلال فترة تواجدهما في بايرن ميونيخ الألماني، قد تسهّل الزيجة التبادلية بين الفريقين.

من جهة أخرى، ستكون إدارة أندريا أنييلي تحت ضغط المدرب ماوريتسيو ساري الذي يحلم بهذه الصفقة منذ مدة حيث يرى فيلسوف الكرة الإيطالية أنّ غابرييل جيسوس والبرتغالي كريستيانو رونالدو سيشكلان خط هجومي مثالي لبطل إيطاليا.