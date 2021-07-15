جيرو في ميلانو تمهيداً لانتقاله إلى ميلان

وسبق للمدير الفني في النادي اللومباردي ومدافعه السابق باولو مالديني أن أكد ليل الأربعاء الخميس بأن المهاجم الفرنسي سينضم لـ "روسونيري".

وقال مالديني مع إعلان روزنامة مباريات الدوري الإيطالي للموسم المقبل 2021-2022 إن "أوليفييه سيصل إلى ميلان الخميس".

ومن المرجح أن يوقّع بطل العالم الفرنسي البالغ من العمر 34 عاماً عقداً لمدة عامين مع وصيف الدوري الإيطالي الذي يستهل مشواره في الموسم الجديد أمام مضيفه سمبدوريا في جنوى.

وأضاف أسطورة الدفاع الإيطالي السابق "إنه بطل، ليس فقط مع المنتخب الوطني، لقد فعل أشياء رائعة مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا".

وتابع "إنه لاعب موثوق للغاية وهذا ما نبحث عنه. لدينا فريق شاب ونحتاج إلى لاعبين ذوي خبرة".

وبعد تتويجه مع مونبيلييه بطلاً للدوري الفرنسي في 2012، انتقل جيرو إلى أرسنال في العام نفسه ودافع عن ألوانه حتى 2018، قبل الانضمام لتشيلسي.

وخاض جيرو 110 مباريات دولية (46 هدفاً) مع المنتخب الفرنسي الذي كان ضمن تشكيلته في بطولة أوروبا الأخيرة وخرج من ثمن النهائي بخسارته أمام سويسرا بركلات الترجيح 4-5 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسيلعب جيرو في خط المقدمة الى جانب المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاماً)، ليكون بذلك ضمن مجموعة من الهدافين الذين لا يعرفون معنى للتقدم في العمر، في مقدمهم نجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي توج هدافاً للدوري الموسم الماضي رغم أعوامه الـ36، أو فابيو كوالياريلا الذي مدد عقده مع سمبدوريا لعام إضافي عن 38 عاماً.

ويأتي قرار انضمام جيرو الى ميلان حيث سيلعب الى جانب مواطنيه تيو هرنانديز والحارس مايك مانيان القادم مؤخراً من ليل بطل الدوري الفرنسي من أجل سد الفراغ الذي خلفه جانويلجي دوناروما المنتقل الى باريس سان جيرمان.