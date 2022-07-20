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جوناثان كلوس يرحل إلى مرسيليا

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انتقل الظهير الدولي الفرنسي جوناثان كلوس الأربعاء من لانس إلى مرسيليا بعقد لثلاثة أعوام وفق ما أعلن الأخير، حاسماً بذلك الصفقة التي أبرمها شفهياً في وقت سابق من الشهر الحالي.

AFP

وبإبرام الصفقة رسمياً، سيكون بإمكان ابن الـ29 عاماً السفر مع مرسيليا إلى إنكلترا حيث يخوض الفريق المتوسطي معسكراً تدريبياً بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيغور تودور الذي خلف الأرجنتيني خورخي سامباولي.

ويخوض وصيف بطل الدوري الفرنسي مباراتين خلال معسكره الإنكليزي ضد ميدلزبره من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" الجمعة، ثم ضد ريال بيتيس الإٍسباني الأربعاء المقبل.

ودافع كلوس عن ألوان لنس منذ صيف 2020 بعد موسمين في ألمانيا بألوان أرمينيا بيليفيلد، وقد استدعي في 17 آذار/مارس إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي للمرة الأولى ثم ضمه المدرب ديدييه ديشان الى أبطال العالم لخوض دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي (4 مباريات دولية حتى الآن).

وسبق لمرسيليا أن عزز صفوفه بالمهاجم الكولومبي لويس سواريز والمدافعين الثلاثة الدولي الكونغولي تشانسيل مبيمبا وصامويل غيغو وإيزاك توريه.

كما حصل مرسيليا الأربعاء على خدمات الحارس الإسباني روبن بلانكو على سبيل الإعارة من سلتا فيغو لمدة عام من أجل تعويض رحيل ستيف مانداندا الى رين.

ويبدأ مرسيليا مشواره في الدوري الفرنسي في السابع من آب/أغسطس ضد رينس.

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