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جواو فيليكس باق في أتلتيكو مدريد

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أكد نجم الوسط الهجومي البرتغالي جواو فيليكس استمراره هذا الموسم مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، رغم ما يُشاع عن علاقته المتوترة بمدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

REUTERS

وأفادت وسائل إعلام عدة بأن ابن الـ22 عاماً غير مرتاح من طريقة عمل مدربه سيميوني وأنه يريد مغادرة نادي العاصمة الذي وصل اليه عام 2019 من بنفيكا.

وعزز سيميوني ما يُشاع حين رد مؤخراً بنبرة ساخرة على سؤال يتعلق بالنجم البرتغالي، قائلاً "هل يقول جواو فيليكس إن هناك مشكلة في أتلتيكو مدريد؟ اذهبوا واسألوه مباشرة. إذا كان يعرف ما هي المشكلة التي نعاني منها في الوقت الحالي، فمن الجيد أن يُعلمنا بها لأننا نريد معرفتها أيضاً".

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية عن فيليكس قوله "الرحيل عن أتلتيكو ليس مطروحاً على الطاولة. أنا في وضع جيد وتركيزي منصب على أتلتيكو. أنا هادئ بالنسبة للمستقبل وأدرك ما باستطاعتي القيام به وأنا مرتاح مع نفسي".

وأفاد البرتغالي أنه "ما زلت في العطلة الصيفية. بدأت للتو تماريني من أجل الاستعداد لتحضيرات ما قبل الموسم، لكني لا أفكر كثيراً بكرة القدم حالياً".
 

أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني جواو فيليكس
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