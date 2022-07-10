جواو فيليكس باق في أتلتيكو مدريد

وأفادت وسائل إعلام عدة بأن ابن الـ22 عاماً غير مرتاح من طريقة عمل مدربه سيميوني وأنه يريد مغادرة نادي العاصمة الذي وصل اليه عام 2019 من بنفيكا.

وعزز سيميوني ما يُشاع حين رد مؤخراً بنبرة ساخرة على سؤال يتعلق بالنجم البرتغالي، قائلاً "هل يقول جواو فيليكس إن هناك مشكلة في أتلتيكو مدريد؟ اذهبوا واسألوه مباشرة. إذا كان يعرف ما هي المشكلة التي نعاني منها في الوقت الحالي، فمن الجيد أن يُعلمنا بها لأننا نريد معرفتها أيضاً".

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية عن فيليكس قوله "الرحيل عن أتلتيكو ليس مطروحاً على الطاولة. أنا في وضع جيد وتركيزي منصب على أتلتيكو. أنا هادئ بالنسبة للمستقبل وأدرك ما باستطاعتي القيام به وأنا مرتاح مع نفسي".

وأفاد البرتغالي أنه "ما زلت في العطلة الصيفية. بدأت للتو تماريني من أجل الاستعداد لتحضيرات ما قبل الموسم، لكني لا أفكر كثيراً بكرة القدم حالياً".

