العربية
English
Français
كأس أمم إفريقيا 2019
ميركاتو

جنك البلجيكي يعزّز صفوفه بنجل جورجي هاجي

من قبل

عزّز جنك بطل الدوري البلجيكي لكرة القدم تشكيلته للموسم الجديد بضم اللاعب الدولي الروماني إيانيس هاجي نجل النجم السابق جورجي هاجي.

Reuters

وأعلن نادي جنك أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً ونجل جورجي هاجي، أحد أبرز اللاعبين في جيله، وقّع على عقد لخمس سنوات حتى 2024.

وانتقل هاجي من نادي فيتورول كونستانسا، الذي كان يلعب فيه والده، في ثاني انتقال له لفريق خارج رومانيا بعد أن أمضى 18 شهراً ضمن صفوف فيورنتينا الإيطالي. وكان إيانيس هاجي قد انضم لفيورنتينا وهو في سن 17 عاماً لكنه خاض مباراتين فقط.

وساعد إيانيس رومانيا على بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا تحت 21 عاماً وظهر كأحد نجوم البطولة التي أقيمت في إيطاليا.

وسينافس جنك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تأهله مباشرة لدور المجموعات.

السابق أنباء عن قرب انتقال دي ليخت إل
اقرأ
أنباء عن قرب انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس
التالي

آخر الأحداث