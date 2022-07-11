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تين هاغ: "رونالدو ضمن خططي للموسم المقبل"

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أكّد إيريك تين هاغ مدرب نادي مانشستر يونايتد اليوم الاثنين أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس للبيع، مشيراً إلى أنه ضمن خططه للموسم المقبل ويغيب عن التدريبات لأسباب شخصية.

Reuters

وقال تين هاغ من بانكوك حيث يلتقي فريقه مع ليفربول الثلاثاء : "ليس معنا لظروف شخصية... نضع خطتنا للموسم الجديد مع الأخذ في الاعتبار أن رونالدو سيستمر معنا. أتطلع للعمل سويا".

وأوضح : "لم يقل لي رونالدو إنه يرغب في الرحيل عن الفريق. قرأت عن هذا ولكنني أقول إن رونالدو ليس للبيع. كريستيانو ضمن خططنا للموسم المقبل ونرغب في تحقيق النجاح سويا".

ويأتي كلام تين هاغ وسط التقارير التي تتحدث عن نيّة رونالدو مغادرة مانشستر يونايتد بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ ارتبط اسم النجم البرتغالي في الآونة الأخيرة بكل من تشيلسي وبايرن ميونيخ وحتى برشلونة.

وكان مانشستر يونايتد أعلن منذ أيام أنّ رونالدو الذي يغيب عن تدريبات الفريق لن يكون ضمن قائمة الفريق الإنكليزي خلال رحلته التحضيرية إلى تايلاند، مشيراً إلى أنّه منح رونالدو إجازة إضافية لمعالجة مشكلة عائلية، وهو الأمر الذي سيمنعه من التواجد مع الفريق.
 

مانشستر يونايتد الإنكليزي ميركاتو كريستيانو رونالدو إريك تين هاغ
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