تياغو سيلفا رسمياً في تشيلسي

ووقّع سيلفا (35 عاماً) على عقد يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر.

وقال سيلفا: "أنا سعيد جداً للانضمام إلى تشيلسي. أنا ممتن للتواجد في التشكيلة الطموحة لفرانك لامبارد، وأنا هنا للمحاربة من أجل الألقاب".

من جهتها، أشارت المديرة العامة للنادي مارينا غرانوفسكايا "نحن سعداء لإضافة لاعب من طينة عالمية على غرار تياغو سيلفا. بعد مشاركته في أعلى المستويات منذ عدة سنوات، لا شك لدينا بأن خبرته ونوعيته ستكملان المواهب المتواجدة لدينا هنا".

وشكر نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، مدافعه البرازيلي المخضرم على مسيرته الطويلة في النادي.

وقال رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي في بيان "تياغو، شكراً لثماني سنوات لا تنسى، مليئة بذكريات دائمة، وعلى مشاركتك وتفانيك وهالتك".

تابع "ستكون إلى الأبد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، ومكانتك الأسطورية هنا في باريس سان جيرمان ستظل الى الأبد".



ويبدو تشيلسي نشطاً للغاية في فترة الانتقالات، مع قدوم الهداف الألماني تيمو فيرنر، والمغربي حكيم زياش، والظهير بن تشيلويل، كما ينتظر لاعب الوسط الألماني كاي هافيرتس بصفقة مقدرة بنحو مئة مليون يورو.