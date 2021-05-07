توفان سيترك مرسيليا وينضم إلى تيغريس المكسيكي

وقال النادي المكسيكي "أسلوب تيغريس هو دائماً الإيمان بأن كل شيء ممكن. مرحباً بفلوريان توفان" وأرفق ذلك بشريط فيديو لأبرز اللقطات الناجحة لمهاجمه الجديد في صفوف مرسيليا.

ويظهر توفان في نهاية الفيديو وهو يحمل قميص ناديه الجديد باللونين البرتغالي والازرق، وتمنى "حظاً سعيداً" لزملائه الجدد المدعوين الى خوض مباراة ضد اطلاس غوادالاخارا السبت.

ينتهي عقد توفان مع مرسيليا في 30 حزيران/يونيو المقبل وبالتالي يستطيع الانتقال إلى أي ناد مقابل صفقة حرة. وكان توفان انضم الى مرسيليا عام 2013 ويدافع عن الوانه منذ ذلك التاريخ، باستثناء فترة ستة أشهر أمضاها في صفوف نيوكاسل الانكليزي موسم 2015-2016.

وكان توفان اجرى مفاوضات مع مرسيليا لتجديد عقده في صفوفه في الاسابيع الاخيرة لكنها لم تتكلل بالنجاح.

وسينضم توفان في صفوف تيغريس إلى مواطنه بيار اندري جينياك المنتقل اليه من مرسيليا أيضاً عام 2015.