قال بيل مانينغ، رئيس نادي تورونتو لكرة القدم، عن التعاقد مع اللاعب السابق لفريق يوفنتوس: "يسعدنا إضافة فيديريكو إلى فريقنا، هو اللاعب الذي نحتاج إليه سواء في الملعب أو في غرفة تغيير الملابس. لقد أثبت فيديريكو أنه بطل وقائد في يوفنتوس وفي المنتخب الإيطالي".
تورونتو يعلن عن تعاقده مع الإيطالي بيرنارديسكي
قال بيل مانينغ، رئيس نادي تورونتو لكرة القدم، عن التعاقد مع اللاعب السابق لفريق يوفنتوس: "يسعدنا إضافة فيديريكو إلى فريقنا، هو اللاعب الذي نحتاج إليه سواء في الملعب أو في غرفة تغيير الملابس. لقد أثبت فيديريكو أنه بطل وقائد في يوفنتوس وفي المنتخب الإيطالي".
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