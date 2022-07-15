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تورونتو يعلن عن تعاقده مع الإيطالي بيرنارديسكي

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أعلن نادي تورونتو الكندي عن تعاقده مع الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، لاعب يوفنتوس، حتى عام 2026.

REUTERS

قال بيل مانينغ، رئيس نادي تورونتو لكرة القدم، عن التعاقد مع اللاعب السابق لفريق يوفنتوس: "يسعدنا إضافة فيديريكو إلى فريقنا، هو اللاعب الذي نحتاج إليه سواء في الملعب أو في غرفة تغيير الملابس. لقد أثبت فيديريكو أنه بطل وقائد في يوفنتوس وفي المنتخب الإيطالي". 
 

يوفنتوس تورونتو فيديريكو بيرنارديسكي
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