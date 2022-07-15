تورونتو يعلن عن تعاقده مع الإيطالي بيرنارديسكي

قال بيل مانينغ، رئيس نادي تورونتو لكرة القدم، عن التعاقد مع اللاعب السابق لفريق يوفنتوس: "يسعدنا إضافة فيديريكو إلى فريقنا، هو اللاعب الذي نحتاج إليه سواء في الملعب أو في غرفة تغيير الملابس. لقد أثبت فيديريكو أنه بطل وقائد في يوفنتوس وفي المنتخب الإيطالي".

