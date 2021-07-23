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توتنهام يمدد عقد سون حتى 2025

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مدد نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي اليوم الجمعة عقد لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين حتى عام 2025.

Reuters

وجاء في البيان الذي نشره توتنهام عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "يسعدنا الإعلان أن سون هيونغ مين وقّع على عقد يمتد لأربع سنوات، أي حتى 2025".
 

ويعد سون أحد أبرز صفقات توتنهام في السنوات الأخيرة، خاصة وأنّه فرض نفسه في تشكيلات معظم المدربين الذي تولوا توتنهام منذ 2015.

ويلعب سون كمهاجم ثاني أو جناح هجومي وحتى صانع العاب، وتساعده سرعته الكبيرة ومهاراته العالية في التواجد ضمن قائمة أبرز لاعبي الدوري الممتاز مع نهاية كل موسم.

وسجّل سون 17 هدفاً في الموسم المنصرم في الدوري الممتاز مع توتنهام.

توتنهام هوتسبير ميركاتو الدوري الإنكليزي هيونغ مين سون
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