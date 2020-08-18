توتنهام يعلن التعاقد مع جو هارت لموسمين

ورحّب النادي اللندني الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بهارت البالغ من العمر 33 عاماً عبر حسابه في تويتر.



وقال توتنهام في بيان رسمي "نحن سعداء للإعلان عن التعاقد مع جو هارت بعقد يستمر حتى عام 2022".

وسيتنافس هارت مع الحارس الأرجنتيني باولو غازانيغا على دور الاحتياطي للحارس الأساسي الفرنسي هوغو لوريس.

وكانت أندية عدة ابدت رغبتها في الحصول على خدمات هارت ابرزها ليدز يونايتد الصاعد حديثا الى الدرجة الممتازة ودربي كاونتي في الدرجة الأولى وسلتيك بطل اسكتلندا.

وسبق لهارت أن دافع عن ألوان مانشستر سيتي لكن مدرب الأخير الإسباني بيب غوراديولا تخلى عن خدماته فأعير الى تورينو الإيطالي ثم وست هام الإنكليزي قب أن ينتقل إلى بيرنلي.

ويملك هارت خبرة كبيرة على الصعيد العالمي بعد أن خاض 75 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا وشارك في كأس أوروبا مرتين عامي 2012 و2016 وكأس العالم في البرازيل عام 2014.

