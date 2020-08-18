العربية
English
دوري أبطال أوروبا
ميركاتو

توتنهام يعلن التعاقد مع جو هارت لموسمين

من قبل

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع الحارس المخضرم جو هارت لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

AFP

ورحّب النادي اللندني الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بهارت البالغ من العمر 33 عاماً عبر حسابه في تويتر.

 


وقال توتنهام في بيان رسمي "نحن سعداء للإعلان عن التعاقد مع جو هارت بعقد يستمر حتى عام 2022".

وسيتنافس هارت مع الحارس الأرجنتيني باولو غازانيغا على دور الاحتياطي للحارس الأساسي الفرنسي هوغو لوريس.

وكانت أندية عدة ابدت رغبتها في الحصول على خدمات هارت ابرزها ليدز يونايتد الصاعد حديثا الى الدرجة الممتازة ودربي كاونتي في الدرجة الأولى وسلتيك بطل اسكتلندا.

وسبق لهارت أن دافع عن ألوان مانشستر سيتي لكن مدرب الأخير الإسباني بيب غوراديولا تخلى عن خدماته فأعير الى تورينو الإيطالي ثم وست هام الإنكليزي قب أن ينتقل إلى بيرنلي.

ويملك هارت خبرة كبيرة على الصعيد العالمي بعد أن خاض 75 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا وشارك في كأس أوروبا مرتين عامي 2012 و2016 وكأس العالم في البرازيل عام 2014.
                  

ميركاتو جو هارت توتنهام
السابق مانشستر سيتي يعلن رحيل حارس مر
اقرأ
مانشستر سيتي يعلن رحيل حارس مرماه كلاوديو برافو
التالي

آخر الأحداث