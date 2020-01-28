توتنهام يضم لو سيلسو بصفقة دائمة من ريال بيتيس

وأنهى توتنهام إعارة لو سيلسو مفعلاً بند الشراء في عقده الذي سيمتد حتى 2025.

وذكر توتنهام في بيان: "يسعدنا الإعلان عن تفعيل خيار الشراء في عقد لو سيلسو". مؤكداً أنّ اللاعب قدم أداءً جيداً بعد تعافيه من إصابة أثرت على مستواه بداية الموسم.

وسبق للموهوب الأرجنتيني (23 عاماً) أن لعب في باريس سان جيرمان الفرنسي وريال بيتيس الإسباني قبل انتقاله إلى توتنهام.

ويسعى توتنهام لاحتلال المركز الرابع على الأقل من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يقبع بالمركز السادس حالياً بفارق ست نقاط عن تشيلسي.