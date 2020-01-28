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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

توتنهام يضم لو سيلسو بصفقة دائمة من ريال بيتيس

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أعلن توتنهام في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الثلاثاء عن ضم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو بصفقة دائمة من ريال بيتيس الإسباني.

AFP

وأنهى توتنهام إعارة لو سيلسو مفعلاً بند الشراء في عقده الذي سيمتد حتى 2025.

وذكر توتنهام في بيان: "يسعدنا الإعلان عن تفعيل خيار الشراء في عقد لو سيلسو". مؤكداً أنّ اللاعب قدم أداءً جيداً بعد تعافيه من إصابة أثرت على مستواه بداية الموسم.

وسبق للموهوب الأرجنتيني (23 عاماً) أن لعب في باريس سان جيرمان الفرنسي وريال بيتيس الإسباني قبل انتقاله إلى توتنهام.

ويسعى توتنهام لاحتلال المركز الرابع على الأقل من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يقبع بالمركز السادس حالياً بفارق ست نقاط عن تشيلسي.

توتنهام هوتسبير لو سيلسو
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