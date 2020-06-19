توتنهام "غير قادر" على المنافسة في الـ"ميركاتو"

وأبلغ مورينيو الصحفيين "هناك أمثلة بأندية بدأت بالفعل تستثمر وتقوم بتحركات مهمة في سوق الانتقالات على الرغم من تبقي 9 مباريات حتى نهاية الموسم، نعلم أننا لن نستطيع منافستهم فهذه الأندية ستقوم بعمل مختلف عنا تماماً".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مورينيو قوله: "لكن هل أتوقع أن لا نقوم بفعل أي شيء واستمرار العمل مع التشكيلة الموجودة بالفعل؟ إجابتي هي لا".

وأبرم تشيلسي أول تعاقد كبير استعداداً للموسم المقبل بعدما اتم اتفاقه مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني.

وفي شباط/فبراير الماضي اتفق النادي اللندني على شراء الجناح المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام مقابل 40 مليون يورو بدءا من الموسم المقبل.

وأشار مورينيو إلى أن نهج توتنهام في شراء اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية سيكون "متوازناً للغاية" كما هو معتاد.

وأضاف "أتوقع القيام ببعض الأمور المهمة ولو قمنا بذلك وتحسين التشكيلة في مركزين أو ثلاثة نحن بحاجة إلى تطويرها سأكون مستعداً للتحديات".

وتابع "أنا داعم للإدارة ومالكي النادي".







