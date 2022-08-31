تن هاغ يكشف عن مصير رونالدو مع مانشستر يونايتد

وقال تن هاغ في مؤتمر صحافي الأربعاء عشية مواجهة فريقه لمضيفه ليستر سيتي في الدوري الانكليزي لدى سؤاله عما اذا كان رونالدو سيدافع عن ألوان الفريق خلال الموسم الحالي "الأمر واضح بالتأكيد، نحن في حاجة الى لاعبين من نوعية عالية".

وأضاف "نحن في حاجة الى مهاجمين أكثر لتغطية المشاركة في جميع المباريات والمحافظة على الاستقرار، هذا ما نتطلع إليه، فمن الآن وصاعدا سنخوض 3 مباريات كل ثلاثة أيام".

وتابع "نحتاج إلى لاعبين اضافيين في خط الهجوم. المهاجمون يتعبون بطريقة أسرع، يتعين عليهم الركض مع قوة أكبر".

وأوضح "بالنسبة الى هذه النافذة من الانتقالات لقد انتهينا (من إتمام الصفقات)، سنلعب بهذه المجموعة الحالية من الآن وحتى كانون الثاني/يناير المقبل على الأقل (تاريخ فتح باب الانتقالات الشتوية)".

وكان رونالدو أعرب عن رغبته في الانتقال إلى ناد آخر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، علما بأن مانشستر يونايتد سيخوض غمار الدوري الأوروبي لكنه لم يتلق أي عروض جيدة من أي من أندية النخبة في القارة.

وأشارت تقارير إلى إمكانية تعاقده مع ناديه السابق سبورتينغ البرتغالي أو نابولي الإيطالي أو مرسيليا الفرنسي لكن الأمور لم تصل الى خواتيمها.