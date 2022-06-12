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ميركاتو

تقارير: نونيس بات قريباً من ليفربول

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ذكرت وسائل إعلام رياضية برتغالية عدة الأحد أن مهاجم بنفيكا ومنتخب الأوروغواي لكرة القدم داروين نونيس في طريقه إلى التعاقد مع ليفربول وصيف بطل الدوري الإنكليزي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.

REUTERS

وأوضحت صحيفتا "ريكورد" و"أ بولا" أن الناديين توصلا السبت إلى اتفاق في لشبونة حيث أكد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب استعداده لدفع 75 مليون يورو تضاف إليها 25 مليون اعتمادًا على بعض الأهداف الرياضية.

من جهتها، تطرقت منافستهما صحيفة "أو جوغو" والتلفزيون الحكومي "آر تي بي" إلى صفقة بقيمة 80 مليون يورو مع 20 مليون يورو مكافآت.

وكان نونيس الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ23 في 24 حزيران/يونيو الحالي، انضم إلى صفوف بنفيكا في صيف عام 2020 قادماً من ألميريا الإسباني الذي كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية، مقابل 24 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ قطب مدينة لشبونة.
 

ميركاتو ليفربول بنفيكا داروين نونيس
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