تقارير - مينديش يعرض رونالدو على بوروسيا دورتموند! من قبل beIN SPORTS August 18, 2022 18:15 أكّدت تقارير صحافية في إنكلترا وألمانيا اليوم الخميس أن خورخي مينديش وكيل أعمال كريستيانو رونالدو عرض النجم البرتغالي على بوروسيا دورتموند. Reuters وتحوم الشكوك حول مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد الذي يعيش أزمة نتائج في بداية الموسم الجاري. ميركاتو بوروسيا دورتموند مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو السابق بشيكتاش يقترب من التوصل إلى ات اقرأ التالي تقارير - عرض رسمي من مانشستر ي اقرأ - آخر الأحداث August 18, 2022 19:07 عرض رسمي من الـ"يونايتد" لضمّ لاعب ريال كاسيميرو August 18, 2022 18:15 تقارير - مينديش يعرض رونالدو على بوروسيا دورتموند! August 18, 2022 14:53 بشيكتاش يقترب من التوصل لاتفاق لاستعارة ديلي آلي August 18, 2022 13:33 نجل دييغو سيميوني إلى نابولي على سبيل الإعارة August 18, 2022 12:50 نونيز إلى ولفرهامبتون مقابل 45 مليون يورو August 17, 2022 22:33 الشارقة يتعاقد مع الإسباني ألكاسير August 17, 2022 21:14 مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع كاسيميرو August 17, 2022 18:52 إشبيلية يضمّ الفرنسي نيانزو من بايرن ميونيخ August 17, 2022 15:55 مدافع سان جيرمان كيهرر ينضم إلى وست هام August 17, 2022 14:59 برايتون يضم الإكوادوري إستوبينيان