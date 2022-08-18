تقارير - مينديش يعرض رونالدو على بوروسيا دورتموند!

من قبل beIN SPORTS August 18, 2022 18:15 أكّدت تقارير صحافية في إنكلترا وألمانيا اليوم الخميس أن خورخي مينديش وكيل أعمال كريستيانو رونالدو عرض النجم البرتغالي على بوروسيا دورتموند.