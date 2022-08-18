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ميركاتو

تقارير - مينديش يعرض رونالدو على بوروسيا دورتموند!

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أكّدت تقارير صحافية في إنكلترا وألمانيا اليوم الخميس أن خورخي مينديش وكيل أعمال كريستيانو رونالدو عرض النجم البرتغالي على بوروسيا دورتموند.

Reuters


وتحوم الشكوك حول مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد الذي يعيش أزمة نتائج في بداية الموسم الجاري.

 

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