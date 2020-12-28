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ميركاتو

تقارير: ميلان يفكر في ضم يوفيتش مهاجم ريال مدريد

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تقارير إعلامية تتحدث عن رغبة ميلان في ضم مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش خلال الميركاتو الشتوي.

AFP

أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن فريق ميلان متصدر الدوري الإيطالي يرغب في ضم مهاجم ريال مدريد الحالي لوكا يوفيتش.

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت أن مسؤولي التعاقدات في ميلان تواصلوا بالفعل مع ممثلي المهاجم الدولي الصربي ولكن إلى الآن لم يحدث أي اتصال من جانبهم مع مسؤولي ريال مدريد، وتتحدث التقارير عن رغبة ميلان في ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي.

وكان يوفيتش البالغ من العمر 23 عاماً قد تألق بشدة في صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني قبل أن ينضم إلى ريال مدريد مقابل 65 مليون يورو قبل انطلاق الموسم الماضي إلا أنه وجد صعوبة في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي، علماً بأن عقده يمتد حتى حزيران/يونيو عام 2025.
 

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