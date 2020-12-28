تقارير: ميلان يفكر في ضم يوفيتش مهاجم ريال مدريد

أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن فريق ميلان متصدر الدوري الإيطالي يرغب في ضم مهاجم ريال مدريد الحالي لوكا يوفيتش.
وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت أن مسؤولي التعاقدات في ميلان تواصلوا بالفعل مع ممثلي المهاجم الدولي الصربي ولكن إلى الآن لم يحدث أي اتصال من جانبهم مع مسؤولي ريال مدريد، وتتحدث التقارير عن رغبة ميلان في ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي.
وكان يوفيتش البالغ من العمر 23 عاماً قد تألق بشدة في صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني قبل أن ينضم إلى ريال مدريد مقابل 65 مليون يورو قبل انطلاق الموسم الماضي إلا أنه وجد صعوبة في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي، علماً بأن عقده يمتد حتى حزيران/يونيو عام 2025.