تقارير: ميلان يفكر في ضم يوفيتش مهاجم ريال مدريد

أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن فريق ميلان متصدر الدوري الإيطالي يرغب في ضم مهاجم ريال مدريد الحالي لوكا يوفيتش.

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت أن مسؤولي التعاقدات في ميلان تواصلوا بالفعل مع ممثلي المهاجم الدولي الصربي ولكن إلى الآن لم يحدث أي اتصال من جانبهم مع مسؤولي ريال مدريد، وتتحدث التقارير عن رغبة ميلان في ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي.

🚨 تقارير إعلامية: ميلان يفكر في ضم مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش 🇷🇸 خلال الميركاتو الشتوي pic.twitter.com/1GqMnxcRky — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) December 28, 2020

وكان يوفيتش البالغ من العمر 23 عاماً قد تألق بشدة في صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني قبل أن ينضم إلى ريال مدريد مقابل 65 مليون يورو قبل انطلاق الموسم الماضي إلا أنه وجد صعوبة في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي، علماً بأن عقده يمتد حتى حزيران/يونيو عام 2025.

