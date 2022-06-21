English
العربية
تصفيات كأس العالم
ميركاتو

تقارير - مانيه يصل إلى ميونيخ لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع مع بايرن

من قبل

أفادت تقارير محلية بأن النجم السنغالي ساديو مانيه وصل الثلاثاء إلى ميونيخ لإجراء الفحص الطبي الروتيني قبل توقيع عقد انتقاله من ليفربول الإنكليزي إلى العملاق البافاري بايرن، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم العشرة الأخيرة.

AFP

وأشارت مجلة "كيكر" وصحيفة "بيلد" إلى أن مانيه، وبعد هبوط طائرته في مطار المدينة، توجّه إلى مستشفى في ميونيخ لإجراء الفحص الطبي بإشراف طبيب بايرن.

ومن المتوقع أن يكلّف انتقال ابن الثلاثين عاماً من ليفربول إلى العملاق البافاري قرابة 41 مليون يورو في عقد مدته ثلاثة أعوام، على أن يتم تقديمه رسمياً الأربعاء في مؤتمر صحافي.

وقد يكون مانيه بديلاً للمهاجم البولندي الفتّاك روبرت ليفاندوفسكي الذي كرّر مراراً رغبته في الرحيل عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى برشلونة الإسباني.

وسيكون مانيه الصفقة الثالثة لبطل ألمانيا هذا الصيف بعد لاعب الوسط الهولندي راين خرافنبرخ والظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي، وكلاهما من أياكس أمستردام الهولندي.

ميركاتو بايرن ميونيخ ليفربول ساديو مانيه
السابق قائد الأوروغواي دييغو غودين يف
اقرأ
قائد الأوروغواي دييغو غودين يفسخ عقده مع أتلتيكو مينيرو
التالي ياسين براهيمي يعلن مغادرة نادي
اقرأ
ياسين براهيمي يعلن مغادرة نادي الريان
-

آخر الأحداث

>