تقارير - مانيه يصل إلى ميونيخ لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع مع بايرن

وأشارت مجلة "كيكر" وصحيفة "بيلد" إلى أن مانيه، وبعد هبوط طائرته في مطار المدينة، توجّه إلى مستشفى في ميونيخ لإجراء الفحص الطبي بإشراف طبيب بايرن.

ومن المتوقع أن يكلّف انتقال ابن الثلاثين عاماً من ليفربول إلى العملاق البافاري قرابة 41 مليون يورو في عقد مدته ثلاثة أعوام، على أن يتم تقديمه رسمياً الأربعاء في مؤتمر صحافي.

وقد يكون مانيه بديلاً للمهاجم البولندي الفتّاك روبرت ليفاندوفسكي الذي كرّر مراراً رغبته في الرحيل عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى برشلونة الإسباني.

وسيكون مانيه الصفقة الثالثة لبطل ألمانيا هذا الصيف بعد لاعب الوسط الهولندي راين خرافنبرخ والظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي، وكلاهما من أياكس أمستردام الهولندي.