تقارير - ليفاندوفسكي يرفض تمديد عقده مع بايرن ميونيخ



وأبرزت صحيفة "سبورت بيلد" اليومية أن "آلة التهديف روبرت ليفاندوفسكي سيغادر النادي في موعد أقصاه صيف 2023"، مضيفةً "في الأسابيع الأخيرة، أعلن أفضل لاعب في العالم في جوائز فيفا 2021 لمسؤوليه في بايرن ميونيخ أنه لن يمدّد عقده، الممتد لعام واحد".

وبدوره، أكد موقع "سبورت1" نقلاً عن مصادره الخاصة، هذه المعلومات.

في المقابل، شدّدت إدارة بايرن ميونيخ في أكثر من مناسبة على أنها ترفض التخلي عن الهداف البولندي البالغ 33 عاماً والذي سجل 343 هدفاً منذ وصوله إلى ملعب "أليانز أرينا" في عام 2014 قادماً من بوروسيا دورتموند، في حين أشارت وسائل الإعلام إلى أن عدم بيعه هذا الصيف يعني السماح لليفاندوفسكي بالرحيل مقابل صفقة حرة في الصيف المقبل.

وحسب وسائل الإعلام الأوروبية، أجرى ليفاندوفسكي مؤخراً اتصالات مع برشلونة الإسباني، في حين اعتبر مدرب الأخير تشافي إيرنانديث أن هذه الصفقة ستكون "معقدة" بسبب الوضع المالي للنادي الكاتالوني.



