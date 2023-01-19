تقارير: غوندوغان إلى برشلونة في نهاية الموسم من قبل beIN SPORTS January 19, 2023 14:57 أكدت تقارير إعلامية اتفاق برشلونة مع الدولي الألماني إلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الحالي. reuters ميركاتو برشلونة مانشستر سيتي ايلكاي غوندوغان السابق اتفاق مبدئي لانتقال ديباي من ب اقرأ التالي بايرن ميونيخ يتعاقد رسمياً مع اقرأ - آخر الأحداث January 19, 2023 15:45 بايرن ميونيخ يتعاقد رسمياً مع الحارس السويسري سومر January 19, 2023 14:57 تقارير: غوندوغان إلى برشلونة في نهاية الموسم January 18, 2023 18:41 اتفاق مبدئي لانتقال ديباي إلى أتليتيكو مدريد January 18, 2023 16:09 يان زومر على أعتاب الانضمام إلى صفوف بايرن ميونيخ January 17, 2023 20:38 وولفرهامبتون يضم سارابيا من باريس سان جيرمان January 17, 2023 20:18 ريال مدريد يراقب هذا اللاعب من يونايتد January 17, 2023 20:16 ليدز يتّخذ قرارًا مفاجئًا بشأن التعاقد مع أوناحي January 17, 2023 17:20 نوتنغهام فورست يتعاقد مع دانيلو من بالميراس January 16, 2023 20:18 تقارير تؤكد اهتمام بايرن ميونيخ بحارس دورتموند January 15, 2023 15:27 تشلسي يضم رسمياً الأوكراني مودريك