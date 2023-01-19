تقارير: غوندوغان إلى برشلونة في نهاية الموسم

من قبل beIN SPORTS January 19, 2023 14:57 أكدت تقارير إعلامية اتفاق برشلونة مع الدولي الألماني إلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الحالي.