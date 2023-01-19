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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

تقارير: غوندوغان إلى برشلونة في نهاية الموسم

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أكدت تقارير إعلامية اتفاق برشلونة مع الدولي الألماني إلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الحالي.

reuters
ميركاتو برشلونة مانشستر سيتي ايلكاي غوندوغان
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