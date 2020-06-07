تقارير عن اقتراب أسطورة مانشستر سيتي من الدحيل القطري



وذكرت صحيفة ميرور البريطانية الشهيرة أنّ الإسباني دافيد سيلفا سينتقل للعب في دولة قطر مع الدحيل متصدر الدوري القطري، عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي هذا الصيف.

وسيلتحق دافيد سيلفا بالعديد من نجوم العالم في الدحيل مثل المغربي المهدي بنعطية والكرواتي ماندزوكيتش وغيرهم من اللاعبين المتوجين مع منتخب قطر بكأس آسيا بداية السنة الحالية.

وباتت قطر إحدى أكثر دول آسيا جذباً للنجوم إذ سبق وأن لعب تشافي هيرنانديز مع السد ويلعب حالياً كلّ من الجزائري ياسين براهيمي مع الريان والإسباني غابي مع السد رفقة الجزائري الآخر بغداد بونجاح وغيرهم.

ولعب سيلفا (34 عاماً) لقرابة 10 سنوات مع مانشستر سيتي توّج خلالها بجميع الألقاب الممكنة في إنكلترا إضافة لفوزه بلقب كأس العالم مع منتخب إسبانيا.