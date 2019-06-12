تقارير - سان جيرمان يتقدم على برشلونة في ملف ضم دي ليخت

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن برشلونة "أصبح محبطاً" من تردد اللاعب ومسار المفاوضات بعد توصله إلى اتفاق مبدئي مع أياكس لضم اللاعب البالغ 19 عاما مقابل 75 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكاتالوني "قدم عرضه الأخير قبل أربعة أسابيع".

في المقابل، أشار مراسل شبكة "سكاي" الإيطالية جانلوكا دي مارتسيو المتخصص بالانتقالات، إلى أن وكيل الاعمال الشهير مينو رايولا يتواجد في باريس لخوض مفاوضات متقدمة مع مدير سان جيرمان البرتغالي أنتيرو هنريكي، المتوقع رحيله وحلول البرازيلي ليوناردو بدلاً منه، مشيراً الى أن السباق على ضم ليخت بات ينحصر بين سان جيرمان وبرشلونة.

وعبر دي ليخت عن رغبته بلعب دور أساسي مع الفريق الذي سيحمل ألوانه في المستقبل، وهو قد يجد منافسة كبيرة في برشلونة الذي يضم جيرار بيكيه والفرنسيين كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي في مركز قلب الدفاع.

وقال دي ليخت الذي حثه البرتغالي كريستيانو رونالدو على هامش نهائي دوري الأمم الاوروبية بين البرتغال وهولندا على اللحاق به إلى يوفنتوس الإيطالي، "الأهم أن ألعب دوراً متقدماً في الفريق الذي سأنتقل إلى صفوفه وأخوض مباريات كثيرة".

أضاف "يجب أن أقيّم ما إذا كان الوقت مناسباً للذهاب إلى برشلونة. لا أعرف بعد ماذا يقول قلبي. خلال إجازتي سأفكر وأقرر ماذا سأفعل".

وأشار نيكولو سكيرا الصحافي في "لاغازيتا ديلو سبورت" إلى أن سان جيرمان يعرض على دي ليخت عقداً لخمس سنوات براتب سنوي بقيمة 10 ملايين يورو، فيما يعرض برشلونة 7 ملايين يورو إضافة إلى مكافآت.

ووصف مدرب منتخب هولندا رونالد كومان نضج دي ليخت بقوله على هامش نهائي دوري الأمم الذي أحرزت البرتغال لقبه على حساب هولندا "أكبر مزاياه انه لا يزال بعمر التاسعة عشرة ويملك خبرة لاعب بعمر الخامسة والعشرين".

وشهد مطلع العام تنافساً بين برشلونة وأياكس على ضم لاعب الوسط الهولندي الدولي فرنكي دي يونغ (21 عاماً)، قبل أن يقرر الاخير الانتقال إلى النادي الكاتالوني مقابل 75 مليون يورو بدءاً من الموسم المقبل.



