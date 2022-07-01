تقارير: دي يونغ يقترب من العودة إلى بي إس في آيندهوفن

من قبل beIN SPORTS July 1, 2022 22:13 أفاد مراسل beIN SPORTS اليوم الجمعة بأن المهاجم لوك دي يونغ بات قريباً من العودة إلى ناديه السابق بي إس في آيندهوفن قادما إليه من إشبيلية.