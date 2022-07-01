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ميركاتو

تقارير: دي يونغ يقترب من العودة إلى بي إس في آيندهوفن

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أفاد مراسل beIN SPORTS اليوم الجمعة بأن المهاجم لوك دي يونغ بات قريباً من العودة إلى ناديه السابق بي إس في آيندهوفن قادما إليه من إشبيلية.

REUTERS

وأشارت ذات الأنباء بأن المهاجم السابق لفريق برشلونة سيخضع للفحص الطبي الروتيني غداً السبت. 

لوك دي يونغ ميركاتو بي إس في آيندهوفن
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