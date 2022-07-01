تقارير: دي يونغ يقترب من العودة إلى بي إس في آيندهوفن من قبل beIN SPORTS July 1, 2022 22:13 أفاد مراسل beIN SPORTS اليوم الجمعة بأن المهاجم لوك دي يونغ بات قريباً من العودة إلى ناديه السابق بي إس في آيندهوفن قادما إليه من إشبيلية. REUTERS وأشارت ذات الأنباء بأن المهاجم السابق لفريق برشلونة سيخضع للفحص الطبي الروتيني غداً السبت. لوك دي يونغ ميركاتو بي إس في آيندهوفن السابق ميلان يتعاقد مع فلورينتسي حتى اقرأ التالي - آخر الأحداث July 1, 2022 22:13 دي يونغ يقترب من العودة إلى بي إس في آيندهوفن July 1, 2022 22:10 ميلان يتعاقد مع فلورينتسي حتى يونيو 2025 July 1, 2022 17:11 ليفربول يعلن تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح July 1, 2022 16:36 إنتر يعلن ضمّ الكاميروني أونانا إلى صفوفه July 1, 2022 16:01 ليل يضم الجزائري حكيم زدادكة July 1, 2022 16:00 الاتفاق السعودي يعلن رحيل الحارس مبولحي July 1, 2022 13:58 سيتي يكمل إجراءات التعاقد مع ستيفان أورتيغا مورينو July 1, 2022 11:43 ليون يعلن عودة توليسو إلى صفوفه July 1, 2022 11:29 أندريا بيلوتي يغادر تورينو July 1, 2022 10:19 توتنهام يعلن رسمياً عن تعاقده مع ريتشارلسون