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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

تقارير - توديبو معاراً من برشلونة إلى ميلان

أفادت تقارير صحافية إيطالية الاثنين أن نادي ميلان توصل إلى اتفاق مع نظيره الإسباني برشلونة للحصول على خدمات المدافع الفرنسي جون كلير توديبو على سبيل الإعارة.

Reuters

وأفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن توديبو (20 عاماً) سينضم إلى النادي اللومباردي على سبيل الإعارة، ويتضمن الاتفاق بند خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو (22,4 مليون دولار).

انضم توديبو إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 2019 قادماً من تولوز الفرنسي، إلا أنه خاض فقط خمس مباريات مع بطل إسبانيا.

ويحتل الروسونيري المركز 11 في الدوري الإيطالي، ويبتعد بفارق سبع نقاط فقط عن منطقة الهبوط وقد أعلن الجمعة عودة النجم السويدي زلاتان إبرهيموفيتش إلى صفوفه بعقد لمدة ستةأشهر.

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