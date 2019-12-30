تقارير - توديبو معاراً من برشلونة إلى ميلان

وأفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن توديبو (20 عاماً) سينضم إلى النادي اللومباردي على سبيل الإعارة، ويتضمن الاتفاق بند خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو (22,4 مليون دولار).

انضم توديبو إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 2019 قادماً من تولوز الفرنسي، إلا أنه خاض فقط خمس مباريات مع بطل إسبانيا.

ويحتل الروسونيري المركز 11 في الدوري الإيطالي، ويبتعد بفارق سبع نقاط فقط عن منطقة الهبوط وقد أعلن الجمعة عودة النجم السويدي زلاتان إبرهيموفيتش إلى صفوفه بعقد لمدة ستةأشهر.