تقارير تفيد باقتراب أرسنال من التعاقد مع أوديغارد

وكان أوديغارد البالغ 22 عاماً انضم إلى صفوف نادي "المدفعجية" على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي، بعدما فشل في حجز مركز أساسي له في النادي المدريدي.

وسجل الدولي النرويجي هدفين في 20 مباراة للنادي اللندني، ونال استحسان مدربه الاسباني ميكيل أرتيتا.

غير أن أوديغارد كان يأمل في أن يحصل على فرصة أخرى مع ريال باشراف مدربه العائد الإيطالي كارلو أنشيلوني هذا الموسم خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان المغادر قبل عام من نهاية عقده، إلاّ أن ارسنال بدا مستعداً لاعادة النرويجي إلى ملعب الإمارات ستاديوم.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن أرسنال وافق على دفع قرابة 41 مليون يورو للحصول على خدمات النرويجي الذي شوهد في لندن الأربعاء حيث خضع للفحص الطبي.

وكان أوديغارد انضم إلى نادي العاصمة مدريد في سن الـ 16 عاماً قادماً من سترومسغودسيت في عام 2015، لكن من دون أن يتمكن من فرض نفسه، فأمضى عامين معاراً مع هيريفين الهولندي قبل أن ينتقل إلى مواطنه فيتيس ارنهيم وثم ريال سوسييداد الاسباني وأرسنال.

وفي حال اتمام صفقة أوديغارد، فستكون رابع صفقة للمدرب أرتيتيا الذي سبق له التعاقد مع كل من بن وايت، البرتغالي نونو تافاريس والبلجيكي ألبرت سامبي لوكونغا منذ نهاية الموسم الماضي.

واستهل أرسنال الموسم الجديد بخسارة مفاجئة أمام برنتفورد الوافد حديثاً إلى الدوري الممتاز بنتيجة 0-2، حيث بات عليه أن يتصالح مع جماهيره عندما يخوض مباراته الأولى في عقر داره أمام حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا تشيلسي الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية للـ"بريميرليغ".

