تقارير: تشافي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح

وبحسب صحيفة "إل ناسيونال" الكاتالونية فإن تشافي يرى أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم منذ انطلاق الموسم الحالي، مؤكدة أن أسطورة برشلونة ومدرب السد القطري سابقاً يرغب في تدعيم صفوف الفريق الكاتالوني بقائد منتخب مصر.

وذكر الإعلام الإسباني أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يتعرض لضغوط كبيرة من جماهير العملاق الكاتلوني من أجل إجراء صفقة كبيرة لتعويض رحيل ليونيل ميسي ثم أنطوان غرييزمان عن صفوف الفريق.

ويبلغ صلاح من العمر 29 عاماً حالياً وهو يعيش أفضل فتراته الكروية مع ليفربول حاليا إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 10 أهداف وينتهي تعاقده عام 2023 وتجري مفاوضات حاليا بين النادي الإنكليزي وصلاح لتجديد ارتباطه بالفريق إلا أن الخلاف حاليا يتوقف على الراتب الذي سيتقاضاه "الملك المصري" أسبوعيا.

