تقارير تؤكد قرب انتقال تشواميني إلى ريال مدريد

وبحسب "ماركا" الإسبانية و"ذي أثلتيك" البريطانية فقد توصل الطرفان إلى اتفاق "نهائي" بينهما، فيما أكدت قناة "آر أم سي" ما تم تداوله مشيرة إلى أن قيمة الصفقة تقدر بـ 80 مليون يورو اضافة إلى 20 مليوناً مكافآت.

وإذا صحت هذه التقارير، سيكون تشواميني (22 عاماً) ثاني لاعب ينضم إلى النادي الملكي بعد المدافع الألماني أنتونيو روديغر القادم من تشيلسي الإنكليزي.

وتفجرت موهبة لاعب الوسط مع موناكو بعد انتقاله إلى صفوفه مقابل 20 مليون يورو في كانون الثاني/يناير 2020 قادماً من بوردو، ومع المنتخب الفرنسي الذي خاض معه 10 مباريات وسجل هدفاً.

وشارك تشواميني أساسياً في المباراتين الأخيرتين لمنتخب "الديوك" ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي يحمل لقبها في الخسارة أمام الدنمارك 1-2 والتعادل مع كرواتيا 1-1.