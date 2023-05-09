تقارير: بيلينغهام رفض عرضاً لتمديد عقده مع دورتموند

وذكرت تقارير أن إدارة دورتموند تحاول بشتى السبل إقناعَ النجم الإنكليزي بالاستمرارِ مع الفريق، وتوقيع عقدٍ جديد يستمر حتى عام 2026، مقابل راتبٍ سنوي يبلغ 14 مليون يورو، لكن بيلينغهام رفض العرض، خاصةً في ظل الأنباء التي تشير إلى رغبته في الرحيل وموافقته على الانتقال إلى ريال مدريد بعقدٍ يستمر حتى عام 2029، مقابل راتبٍ سنوي يقارب العشرين مليون يورو.

