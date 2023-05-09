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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

تقارير: بيلينغهام رفض عرضاً لتمديد عقده مع دورتموند

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كشفت مصادر إعلامية أن جود بيلينغهام رفض عرضا من نادي بوروسيا دورتموند لتمديد عقده مع الفريق.

Reuters

وذكرت تقارير أن إدارة دورتموند تحاول بشتى السبل إقناعَ النجم الإنكليزي بالاستمرارِ مع الفريق، وتوقيع عقدٍ جديد يستمر حتى عام 2026، مقابل راتبٍ سنوي يبلغ 14 مليون يورو، لكن بيلينغهام رفض العرض، خاصةً في ظل الأنباء التي تشير إلى رغبته في الرحيل وموافقته على الانتقال إلى ريال مدريد بعقدٍ يستمر حتى عام 2029، مقابل راتبٍ سنوي يقارب العشرين مليون يورو.
 

ميركاتو بوروسيا دورتموند ريال مدريد جود بيلينغهام
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