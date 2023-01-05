تقارير: بليند يقترب من بايرن ميونيخ

وأعلن نادي أياكس أمستردام الثلاثاء المنقضي عن فسخ عقد الظهير الهولندي الدولي بليند بالتراضي.
وجاء في بيان رسمي للنادي الهولندي: "أياكس وبليند أنهيا عقدهما، المدافع كان من المقرر أن ينتهي عقده في 30 يونيو 2023 لكنه سينتهي الآن في 31 ديسمبر 2022".
وأعلن نادي أياكس أمستردام الثلاثاء المنقضي عن فسخ عقد الظهير الهولندي الدولي بليند بالتراضي.
وجاء في بيان رسمي للنادي الهولندي: "أياكس وبليند أنهيا عقدهما، المدافع كان من المقرر أن ينتهي عقده في 30 يونيو 2023 لكنه سينتهي الآن في 31 ديسمبر 2022".
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