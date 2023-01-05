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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

تقارير: بليند يقترب من بايرن ميونيخ

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أشارت تقارير صحفية بأن الهولندي دالى بليند يقترب من التعاقد مع فريق بايرن ميونيخ الألماني.

reuters

وأعلن نادي أياكس أمستردام الثلاثاء المنقضي عن فسخ عقد الظهير الهولندي الدولي بليند بالتراضي.

وجاء في بيان رسمي للنادي الهولندي: "أياكس وبليند أنهيا عقدهما، المدافع كان من المقرر أن ينتهي عقده في 30 يونيو 2023 لكنه سينتهي الآن في 31 ديسمبر 2022".


 

ميركاتو دالي بليند بايرن ميونيخ
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