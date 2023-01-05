تقارير: بليند يقترب من بايرن ميونيخ

وأعلن نادي أياكس أمستردام الثلاثاء المنقضي عن فسخ عقد الظهير الهولندي الدولي بليند بالتراضي.

وجاء في بيان رسمي للنادي الهولندي: "أياكس وبليند أنهيا عقدهما، المدافع كان من المقرر أن ينتهي عقده في 30 يونيو 2023 لكنه سينتهي الآن في 31 ديسمبر 2022".



