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تقارير - برشلونة يرفع من قيمة عرضه لبايرن لضم ليفاندوفسكي

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رفع برشلونة الإسباني من قيمة العرض المقدم لبايرن ميونيخ من أجل التخلي عن هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى 40 مليون يورو، وفق ما أفادت الأربعاء وسائل إعلام عدة أبرزها صحيفة "بيلد" الألمانية.

AFP

وتقدم برشلونة في بادئ الأمر بعرض قدره 32 مليون يورو ثم رفعه الى 35 مليوناً قبل أن يصل الآن الى 40 مليوناً، فيما يطالب بايرن ميونيخ بمبلغ 60 مليوناً للتخلي عن ابن الـ34 عاماً حسب "بيلد".

وفي ظل الوضع المالي الصعب الذي يمر به برشلونة، قد يكون التعاقد مع ليفاندوفسكي مرتبطاً بصفقات أخرى، بينها رحيل لاعب الوسط الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ الى مانشستر يونايتد الإنكليزي في صفقة تقدر قيمتها بـ65 مليون يورو، ما سيمنح النادي الكاتالوني التمويل اللازم لحسم التعاقد مع "ليفا".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، جدد المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالحميدجيتش التأكيد على التمسك بليفاندوفسكي حتى انتهاء عقده العام المقبل.

وقال صالحميدجيتش لـ"بيلد": "لقد شرحت بوضوح موقفنا من حالة عقده"، مشيراً إلى محادثة هاتفية أجراها مع اللاعب البولندي البالغ 33 عاماً الثلاثاء.

وكان ليفاندوفسكي أعلن في نهاية أيار/مايو أن "قصته" مع النادي الألماني "تقترب من نهايتها" خلال مؤتمر صحافي مع المنتخب البولندي، مبرراً لاحقاً هذا الموقف برغبته في البحث عن "شغف إضافي في الحياة".

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